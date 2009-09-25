Погода в Украине на выходные

Завтра днем в Украине будет теплая погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 26 сентября переменная облачность. Без осадков, только ночью в восточных областях, а днем на севере Левобережья местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°; на Закарпатье и в южной части ночью 8-13° (на Южном побережье Крыма до 16°), днем 19-24°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, местами заморозки 0-3°, днем 7-12° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

В столице 26 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 16-18°.

Температура воды в Черном и Азовском морях сегодня 18-21°, в Днепре возле Киева 18°.