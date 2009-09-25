Облуправления нерационально используют средства на медицину

Министерство здравоохранения Украины обеспокоено нерациональным использованием средств отдельными региональными органами управления здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом шла речь на селекторном совещании под председательством заместителя министра здравоохранения Валерия БИДНОГО, посвященном вопросам использования государственных средств и имущества учреждениями, организациями и предприятиями, принадлежащими к сфере управления Минздрава Украины.

По информации В.БИДНОГО, в Минздраве работают специалисты Контрольно-ревизионного управления, которое планирует провести соответствующие проверки в заведениях системы здравоохранения во всех областях.

По словам начальника Контрольно-ревизионного отдела Минздрава Украины Станислава ТРУТА, в первом полугодии 2009 года был проведен мониторинг и проверки состояния выполнения государственных программ и эффективности использования средств, которые направляются на их финансирование, проверки рационального использования закупленных Минздравом Украины в централизованном порядке лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, санитарного автотранспорта.

В частности, как отмечалось на совещании, отдельные региональные органы здравоохранения по-прежнему не придерживаются требований относительно планирования потребности в необходимых лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения, а также их использования.

В.БИДНЫЙ подверг жесткой критике работу областных управлений здравоохранения, которые имеют остатки оборудования, вакцин, препаратов, несвоевременно предоставляют отчетную информацию и не эффективно используют выделенные государством средства. Так, онкопрепараты, приобретенные за средства государственного бюджета еще в 2004 году, находятся в остатках на сумму 78,4 тыс. грн., приобретенные за средства в 2005 г., - на сумму 22 тыс. грн., за средства государственного бюджета в 2006 г. – на сумму 22,7 тыс. грн., за средства 2007 года - на сумму 4694,5 тыс. грн. В частности, Днепропетровская областная клиническая больница – остаток на сумму 99,3 тыс. грн.; Днепропетровский областной онкодиспансер – на сумму 157,1 тыс. грн. Закарпатская областная детская больница - на сумму 112,4 тыс. грн.; Запорожская областная клиническая больница – на сумму 148,1 тыс. грн; Тернопольская городская детская клиническая больница - на сумму 133,2 тыс. грн.

Согласно проанализированной информации, установлено, что в региональных противотуберкулезных заведениях находятся в остатках противотуберкулезные препараты, приобретенные за средства государственного бюджета 2004-2007 гг. и поставленные в рамках централизованной поставки, на сумму 5639,7 тыс. грн. Речь идет о противотуберкулезных заведениях Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Луганской, Львовской, Харьковской областей.

Проблемой остается и ситуация с выполнением бюджетных программ в части введения в эксплуатацию медицинского оборудования. Проверкой установлено, что по состоянию на 1 сентября 2009 года не введено в эксплуатацию три единицы медицинского оборудования на общую сумму 4,5 млн. грн., полученного лечебно-профилактическими заведениями Киевской, Кировоградской и Черкасской областей. Также не введенным в эксплуатацию в Украине остается медицинское оборудование на сумму 87 млн. грн., закупленное за средства государственного бюджета 2008 года.

Во время общения с регионами В.БИДНЫЙ заявил, что направлять в Минздрав заявку от облуправления о закупке дорогостоящего оборудования в то время, как не построено даже помещение, где оно должно размещаться, - это безответственный шаг и преступление против государства. Заместитель министра внес предложение, чтобы заявки, которые формируются регионами на обеспечение оборудованием, препаратами, вакцинами и тому подобное, в обязательном порядке визировались председателями облсоветов или губернаторами. Это даст возможность усилить ответственность местных органов власти за эффективное использование государственных средств, выделенных на здравоохранение граждан.