Когда полезно сыпать соль на рану

Есть случаи, когда для результативного лечения раны ее придется задобрить именно солью. Неприятно, но зато весьма эффективно. Для этих целей очень хорошо подойдут и поваренная, и морская соль.

Поваренная соль

Во-первых, такая соль очень эффективна при всевозможных гнойничковых заболеваниях и фурункулах на коже. Тут есть несколько интерпретаций ее применения:

- бинт или кусок марли пропитывается 2%-ным раствором соли и привязывается на несколько часов к больному месту. Эту процедуру, например, очень удобно сделать на ночь;

- соль тщательно перемешивается с хлебом, который предварительно перетирается до кашеобразной массы. Эту смесь нужно плотно привязать к гнойничку или фурункулу бинтом.

Во-вторых, именно поваренная соль используется в комплексном лечении фолликулярной ангины. А ведь это по сути тоже очень тяжелые раны. Причем раны такого чувствительного места, как горло. Нагноившиеся фолликулы - это очень опасная вещь. Поэтому действовать в этом случае надо очень грамотно.

И именно с полоскания поваренной солью часто принято начинать лечение такой ангины (часто еще до осмотра врача и покупки в аптеке серьезных препаратов, которые необходимы в этом случае). А применение соли в самом начале - это весьма верное решение. И чем раньше будет начато такое лечение, тем шанс вылечить ангину быстрее будет гораздо выше.

Полоскание раствором поваренной соли помогает вообще при любых ранках, которые образуются в полости рта: на языке, деснах, небе.

Но чтобы эффект был более быстрым и сильным, соляной раствор можно приготовить не только на воде, а, например, и на всевозможных травяных отварах - ромашки, календулы, зверобоя.

Для лечения экземных ран можно применять поваренную соль, которая смешивается с топленым животным (например, свиным) жиром. На сто граммов такого жира понадобится всего одна столовая ложка соли. Желательно взять мелкую (лучше даже измельченную на кофемолке) соль.

Для лечения ран различной природы и всевозможных изъязвлений, эрозий также применяют и уксусный раствор соли. Идеальная пропорция такого средства - 1 часть уксуса и пять частей соли. Полученное средство нужно бережно наносить на пораженные места и аккуратно втирать.

Известно также, что для лечения ран используют и соль, тщательно перемешанную с глиной. Работая в паре, эти компоненты добиваются неплохих ранозаживляющих результатов.

Морская соль

Морская соль также применяется в разных целебных рецептах при экзематозных ранах. Причем, надо заметить, ее применение может быть как в виде ванночек, так и в виде аппликаций. Можно применять непосредственно одну морскую соль, а можно сочетать ее и с другими целебными веществами.

Например, для аппликаций можно сделать такую присыпку. Морская соль вместе с сухой травой солодки, взятые в одинаковых частях, мелко перемалываются на кофемолке.

Как же ее эффективнее всего применить? Данным средством нужно обильно посыпать места поражения экземой и забинтовать (важно учесть такой нюанс: надо сделать все возможное, чтобы повязка не слетала и присыпка держалась на больном месте, но в то же время повязка не должна быть и слишком тугой).

Чтобы добиться нужного целебного эффекта, но излишне не пересушить кожу, время такой процедуры должно продолжаться около часа, после чего бинт удаляется, а пораженные места тщательно и аккуратно промываются прохладной водой. Рекомендовано проводить данную процедуру по схеме: например, три дня с аппликациями, три дня - перерыв.

Курс лечения зависит во многом от типа экземы. Если это острая контактная экзема, вызванная не очень сильным раздражителем, то может хватить малого количества сеансов, а вот в случае лечения хронической экземы придется запастись серьезным терпением: ранки и трещинки будут заживать гораздо медленнее, особенно тяжело, если к экземе добавляется ее аллергический компонент либо ее варикозная природа.

Но данным методом все же можно пользоваться не при любой стадии экземы, в частности, если наблюдаются мокнущие пузырьки, то этот рецепт пользы не принесет.

Так что задавать вопрос "Сыпать или не сыпать соль на рану?" вообще не имеет смысла, ведь вариант ответа, ведущий к исцелению, ясен. И начинается он в большинстве случаев как раз с уверенного слова "Сыпать!" Ведь теперь вы знаете, что соль принесет пользу во многих случаях. Хотя, безусловно, так хочется, чтобы этих случаев вообще не было, а все были здоровы и невредимы!

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