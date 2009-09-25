Когда полезно сыпать соль на рану
Неприятно, но зато эффективно
Есть случаи, когда для результативного лечения раны ее придется задобрить именно солью. Неприятно, но зато весьма эффективно. Для этих целей очень хорошо подойдут и поваренная, и морская соль.
Поваренная соль
Во-первых, такая соль очень эффективна при всевозможных гнойничковых заболеваниях и фурункулах на коже. Тут есть несколько интерпретаций ее применения:
- бинт или кусок марли пропитывается 2%-ным раствором соли и привязывается на несколько часов к больному месту. Эту процедуру, например, очень удобно сделать на ночь;
- соль тщательно перемешивается с хлебом, который предварительно перетирается до кашеобразной массы. Эту смесь нужно плотно привязать к гнойничку или фурункулу бинтом.
Во-вторых, именно поваренная соль используется в комплексном лечении фолликулярной ангины. А ведь это по сути тоже очень тяжелые раны. Причем раны такого чувствительного места, как горло. Нагноившиеся фолликулы - это очень опасная вещь. Поэтому действовать в этом случае надо очень грамотно.
И именно с полоскания поваренной солью часто принято начинать лечение такой ангины (часто еще до осмотра врача и покупки в аптеке серьезных препаратов, которые необходимы в этом случае). А применение соли в самом начале - это весьма верное решение. И чем раньше будет начато такое лечение, тем шанс вылечить ангину быстрее будет гораздо выше.
Полоскание раствором поваренной соли помогает вообще при любых ранках, которые образуются в полости рта: на языке, деснах, небе.
Но чтобы эффект был более быстрым и сильным, соляной раствор можно приготовить не только на воде, а, например, и на всевозможных травяных отварах - ромашки, календулы, зверобоя.
Для лечения экземных ран можно применять поваренную соль, которая смешивается с топленым животным (например, свиным) жиром. На сто граммов такого жира понадобится всего одна столовая ложка соли. Желательно взять мелкую (лучше даже измельченную на кофемолке) соль.
Для лечения ран различной природы и всевозможных изъязвлений, эрозий также применяют и уксусный раствор соли. Идеальная пропорция такого средства - 1 часть уксуса и пять частей соли. Полученное средство нужно бережно наносить на пораженные места и аккуратно втирать.
Известно также, что для лечения ран используют и соль, тщательно перемешанную с глиной. Работая в паре, эти компоненты добиваются неплохих ранозаживляющих результатов.
Морская соль
Морская соль также применяется в разных целебных рецептах при экзематозных ранах. Причем, надо заметить, ее применение может быть как в виде ванночек, так и в виде аппликаций. Можно применять непосредственно одну морскую соль, а можно сочетать ее и с другими целебными веществами.
Например, для аппликаций можно сделать такую присыпку. Морская соль вместе с сухой травой солодки, взятые в одинаковых частях, мелко перемалываются на кофемолке.
Как же ее эффективнее всего применить? Данным средством нужно обильно посыпать места поражения экземой и забинтовать (важно учесть такой нюанс: надо сделать все возможное, чтобы повязка не слетала и присыпка держалась на больном месте, но в то же время повязка не должна быть и слишком тугой).
Чтобы добиться нужного целебного эффекта, но излишне не пересушить кожу, время такой процедуры должно продолжаться около часа, после чего бинт удаляется, а пораженные места тщательно и аккуратно промываются прохладной водой. Рекомендовано проводить данную процедуру по схеме: например, три дня с аппликациями, три дня - перерыв.
Курс лечения зависит во многом от типа экземы. Если это острая контактная экзема, вызванная не очень сильным раздражителем, то может хватить малого количества сеансов, а вот в случае лечения хронической экземы придется запастись серьезным терпением: ранки и трещинки будут заживать гораздо медленнее, особенно тяжело, если к экземе добавляется ее аллергический компонент либо ее варикозная природа.
Но данным методом все же можно пользоваться не при любой стадии экземы, в частности, если наблюдаются мокнущие пузырьки, то этот рецепт пользы не принесет.
Так что задавать вопрос "Сыпать или не сыпать соль на рану?" вообще не имеет смысла, ведь вариант ответа, ведущий к исцелению, ясен. И начинается он в большинстве случаев как раз с уверенного слова "Сыпать!" Ведь теперь вы знаете, что соль принесет пользу во многих случаях. Хотя, безусловно, так хочется, чтобы этих случаев вообще не было, а все были здоровы и невредимы!