Смерть человека от гриппа A/H1N1 в России объявлена по ошибке

Европейский региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня исключил Россию из перечня стран, где зафиксированы случаи смерти людей от гриппа A/H1N1, отметив, что РФ попала в него по ошибке, передает РИА «Новости».

Ранее представитель пресс-службы организации сообщила, что 22 сентября Россия была включена в список стран, где отмечены летальные исходы заболевания новым гриппом, на основании коммюнике Роспотребнадзора "о высоких титрах антител к вирусу A/H1N1" у скончавшейся женщины.

Официальный представитель Минздравсоцразвития РФ сказал РИА «Новости», что ВОЗ включила РФ в этот список на основании неофициальной информации.

В сообщении, опубликованном в четверг на сайте Европейского регионального офиса ВОЗ, говорится, что по состоянию на 22 сентября зафиксированы 156 случаев смерти людей от гриппа A/H1N1 в 14 странах региона: Бельгии, Франции, Греции, Венгрии, Ирландии, Израиле, Италии, Люксембурге, на Мальте, в Нидерландах, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

При этом дается следующее пояснение: "На основе информации, опубликованной 21 сентября 2009 года на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, было ошибочно объявлено, что смерть в РФ связана с пандемической вирусной инфекцией H1N1".

В коммюнике на сайте Роспотребнадзора от 21 сентября "О заболеваемости высокопатогенным гриппом A(H1N1)" говорилось о кончине жительницы Подмосковья, вернувшейся в августе на родину после отдыха в Болгарии. За день до этого в эфире ТВ директор НИИ вирусологии имени Ивановского академик РАМН Дмитрий ЛЬВОВ заявил, что женщина умерла от нового гриппа.

По официальным данным, гриппом A/H1N1 в РФ заболел 381 человек, в основном туристы, вернувшиеся после отдыха из-за границы.