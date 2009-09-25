Арбуз конкурирует с "Виагрой"

Употребление арбуза действует на организм человека так же, как и "Виагра".

Ответственность за это несут молекулы вещества под названием цитруллин, которая есть в соке арбузов.

Цитруллин является органическим соединением, влияние которого на сосудистую систему аналогично действию стимулятора "Виагры". Он вынуждает сосуды расширяться, что приводит к ускорению кровообращения.

Как обнаружили исследователи из Центра селекции фруктов и овощей в Техасе, арбуз вообще имеет неизвестные до сих пор полезные свойства.

"Мы всегда знали, что арбуз очень полезен, но теперь оказывается, что список его положительных качеств шире, чем считалось раньше", - сказал руководитель группы исследователей доктор Бхима Патил.

По его словам, арбуз не имеет такого специфического влияния как "Виагра", поскольку это средство действует в основном на периферийную сосудистую систему.

Однако употребление арбузов является прекрасным способом достичь расширения сосудов во всем организме без любых побочных следствий.

Кроме этого арбуз полезен еще и для сердца, а также укрепляет иммунную систему.

На 92% арбуз состоит из воды. Но в 8%, что остались, присутствует высокая концентрация антиоксиданта ликопен, который известен фармакологам как прекрасное средство от морщин.