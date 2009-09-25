В Индонезии родился ребенок весом более 8 кг
11:00, 25 сентября 2009Страна
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Мать больна сахарным диабетом
В одной из клиник Индонезии в городе Кисаране родился младенец весом 8,7 кг.
Как передает Би-Би-Си, его мать страдает сахарным диабетом - именно это, по словам врачей, стало причиной рекордного размера новорожденного - 62 см.
Ребенок появился на свет в результате кесарева сечения - операция продолжалась 40 минут. Как заявил представитель клиники, и мать, и ребенок, находятся в прекрасном состоянии, их здоровье не вызывает опасений.
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