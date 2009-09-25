Хочешь похудеть - обедай с толстяками

Всем, кто хочет избавиться от лишнего веса, следует принимать пищу в компании с полными людьми. Как передает ИТАР-ТАСС, к такому выводу пришла группа американских и канадских ученых, установивших в ходе исследований, что вид толстяков, которые едят, вызывает у человека отвращение к пище.

Американские специалисты вместе со своими канадскими коллегами провели ряд экспериментов, чтобы определить, как на людей влияет вид полного человека, который принимает пищу.

Так, один из научных сотрудников - хрупкая девушка, чей вес составлял около 51 кг, - несколько раз на глазах 200 студентов принимала пищу, выбирая либо большую, либо маленькую порцию одних и тех же блюд. Ученикам, которые наблюдали за ней, тоже была предложена еда, и им также разрешалось выбрать размер порции.

При этом девушка, принимавшая участие в эксперименте, иногда надевала на себя специальный костюм, в котором она выглядела толстой.

Во время эксперимента ученые отметили, что студенты никогда не съедали свою еду до конца, если видели, как пищу употреблял полный человек. Однако если вместе с учениками обедала стройная девушка, то они всегда доедали заказанные ими порции.

Напомним, ранее ученые заявляли, что человек может полностью исключить из своего питания все, кроме воды, так как в ней содержатся все необходимые элементы для поддержания жизни организма.

Правда, содержание нужных веществ в воде слишком мало, поэтому главным условием водного питания является увеличение потребления воды в сутки. Если при обыкновенном питании человек употребляет до трех литров жидкости ежедневно, то при переходе на водное питание этот объем увеличивается до 20-30 литров.

Произведя многочисленные наблюдения, ученые пришли к выводу, что подобное питание абсолютно безвредно и во многом полезно. Так, было замечено, что у наблюдаемых произошло общее улучшение здоровья, пропали многие недуги, организм очистился от шлаков и вредных веществ.

newsland.ru