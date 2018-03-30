7 эмоций, которые укорачивают жизнь

То, что негативные эмоции не лучшим образом влияют не только на отношения с окружающими и настроение, но и на здоровье человека, известно уже давно. Сейчас же ученые задаются вопросом о том, какие именно состояния (не слишком пугающие, на первый взгляд) способны навредить организму.

7. Цинизм

Циники, которые склонны подозревать всех и быть недоверчивыми к другим, более расположены к развитию сердечных заболеваний, - говорит ученый Стефен Бойль. В исследовании, в котором принимали участие более 300 ветеранов Вьетнама, Бойль выяснил, что те 25 процентов, что набрали высокие балы по враждебности, показали также более заметную тенденцию к развитию болезней сердца.

Бойль и его коллеги считают, что враждебные люди переживают огромное напряжение, которое может спровоцировать скачки уровня белка C3 в иммунной системе, а это может быть чревато различными заболеваниями, включая диабет.

6. Отсутствие смысла в жизни

Исследование с участием более 1200 пожилых добровольцев, которые не имели проблем с психикой в начале исследования, показало, что ряды тех людей, у которых в жизни была важная цель, за пять лет исследования поредели куда менее значительно, чем группа без мечты. Результаты были опубликованы в июне, в журнале Psychosomatic Medicine.

"Люди с высокой целью легко находят смысл в событиях своей жизни, и зачастую принимают участие в разных мероприятиях, которые они считают важными", - говорит исследователь Патриция Бойль из Центра заболеваний Альцгеймера в Чикаго. Некоторые другие исследования также указывали на то, что люди, у которых есть цель, быстрее идут на поправку после болезней сердца и имеют хороший иммунитет.

5. Раздражение

Очень нервные люди, которые постоянно беспокоятся, тревожатся, и склонны к депрессии, такого рода настроениями сокращают свою жизнь. Недавно опубликованное исследование, в котором принимало участие почти 1800 мужчин на протяжении 30 лет, показывает, что отчасти причиной такой статистики служит еще и тот факт, что невротики более склонны к курению. Возможно, сигарета и снижает тревогу, говорит ученый Даниэль Мрочек из Университета Пердью в Индиане, но вряд ли такой краткосрочный эффект этого стоит.

4. Отсутствие самоконтроля

Обзор более 20 исследований и около 9000 участников показал, что люди, которые являются добросовестными и более-менее организованными, живут на 2-4 года дольше чрезмерно импульсивных. Ученый Говард С. Фридман из Университета Калифорнии предполагает, что такие люди попросту реже курят или пьют, а также реже бывают подвержены стрессам. Исследование подробно описано в журнале Health Psychology за 2008 год.

3. Беспокойство

Исследования показывают, что волнение может повлиять на роботу вашего мозга. По сравнению с тревожными личностями, люди с мягким поведением имеют меньшую вероятность развития сумасшествия. Утверждение основано на исследовании, в котором принимали участие 500 людей пожилого возраста на протяжении пяти лет. Среди участников риск слабоумия был на 50 процентов ниже у спокойных людей, чем у тех, которые были склонны к расстройству.

2. Уныние и обреченность

Уныние подавляет человека не только социально, но и физически. Предварительное исследование более 180 пациентов, страдающих болезнью периферических артерий (накопления бляшек в артериях), показало, что участники с так называемым типом D (огорченные личности), имели повышенную склонность к ранней смерти. Люди типа D чаще испытывают отрицательные эмоции и в то же время сдерживают свои чувства. Исследователи, которые описали своею работу в августовском номере журнала Archives of Surgery, утверждают, что тип человека связан с иммунной системой организма, а также с системными реакциями на стресс.

1. Стресс

Исследование с участием около 700 израильских рабочих показало, что те, кто пережил профессиональное "выгорание", были почти в два раза больше подвергнуты риску развития диабета типа II, при котором тело человека становится невосприимчивым к инсулину.

И хотя продвижение по службе может увеличить ваши доходы, оно в то же время может повлиять на психическое здоровье. Британские исследователи недавно обнаружили, что когда люди получают повышение, они страдают психическими расстройствами в среднем на 10 процентов больше и имеют меньше шансов найти время на своевременный профилактический поход к врачу.

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