Медики опровергли предрассудки, связанные с Луной

Медики выяснили, что вопреки общественным убеждениям и суевериям фаза полной Луны не влияет на исход хирургических операций на сердце. Об этом пишут специалисты Кливлендского медицинского центра в журнале Anesthesiology.

Основанием для исследования послужили предрассудки людей, убежденных, что сменяющиеся фазы луны могут воздействовать на самочувствие людей.

Ученые проанализировали 18 тысяч случаев операций на сердце, в ходе которых ток крови направляется по новой артерии, проведенных с 1993 по 2006 год в Кливлендском медицинском центре.

Авторы статьи при помощи своих коллег пытались выявить влияние фазы полной Луны на риски смерти пациентов во время операции, сердечных приступов сразу после операции, вероятности занесеня инфекции и других факторов.

"Не существует научных обоснований легендам о влиянии Луны на самочувствие людей, поэтому мы и не надеялись выявить никаких закономерностей, связанных с циклом лунных фаз. Тем не менее в науке принято прежде всего исследовать, а не делать умозрительные заключения, поэтому мы и провели такое исследование", - сказал Башур, слова которого приводит Live Science.

Ученые не выявили никакой взаимосвязи между фазами луны и успешностью операций. Кроме того, ученые установили, что время суток, день недели и время года также не оказывают влияние на успешность операций.

Этим ученые показали, что несмотря на вероятность большей усталости хирургов к концу рабочей недели или к сезону отпусков, пациентам, которым предстоит операция в это время, не стоит волноваться.

В то же самое время, смена фаз Луны действительно может оказывать влияние на некоторые аспекты жизни людей.

Экологи выяснили, что степень загрязненности морских пляжей связана с лунным циклом, от которого в свою очередь зависит сила приливных волн.

Кроме того, медики отмечают, что в дни, прилегающие к полнолуниям, в службы неотложной медицинской помощи для людей и домашних животных поступает в среднем на 20% больше обращений. Ученые связывают эту зависимость с возрастающим желанием людей прогуляться со своими питомцами в необычно светлые ночи.

Напомним, перед наиболее продолжительным полным солнечным затмением XXI века медики рассказали, что оно может повредить только людям со слабой психикой, склонным к нервозно-подобным состояниям, к нарушениям сна и бодрствования, к взрывным, неадекватным реакциям, а также просто очень чувствительным к геофизическим явлениям.

newsland.ru