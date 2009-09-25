Как распознать симптомы инсульта

Как это бывает: во время отдыха на природе женщина упала – но заверила всех, что с ней все хорошо (друзья настаивали на вызове скорой) и что она просто споткнулась о камень, т.к. не привыкла к новой обуви. Друзья помогли ей отряхнуться и протянули тарелку с едой... А вечером позвонил ее муж и сообщил, что его жена в больнице. В 6 часов вечера ее не стало. Если бы ее друзья знали... Если пострадавшего в течение 3 часов доставить в больницу, - последствия инсульта могут быть устранены полностью!

Три основных приёма распознавания симптомов инсульта (УЗП):

У - Попросите пострадавшего улыбнуться;

З - Попросите eго заговорить. Попросить выговорить простое предложение. Связно. Например: "За окном светит солнце";

П - Попросите его поднять обе руки.

Ещё один способ распознать инсульт помимо вышеупомянутых: попросите пострадавшего высунуть язык. Если язык кривой или неправильной формы и западает на одну или другую сторону, это тоже признак инсульта. Если Вы отметили у пострадавшего проблему с каким-то из заданий, немедленно вызывайте скорую! Врачи уверяют, что каждый, кто разошлет этот текст 10 людям, может быть уверен: одну жизнь он спас.

Легкая неадекватность - это не плохой сон, изменившийся выговор - не проблемы с челюстью. Звоните в скорую, плюньте на приличия! переломите внутреннее сопротивление! каждая минута уносит кусочек мозга и личности вашего родного человека! Сумейте поверить в ужасное, в конце концов, - чем обманывать себя.

И ещё обязательно обращать внимание на:

1. Кратковременные головокружение без особых причин;

2. Мелкое дрожание руки (несиметричное);

3. Необычайно частые позывы к зевоте.

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