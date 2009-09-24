65% французов не намерены делать прививки от гриппа A/(H1N1)

65% французов не собираются делать прививки от гриппа A/(H1N1).

Как сообщает сегодня AFP, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного TNS Sofres/Logica.

Лишь 30% французов, по результатам опроса, выразили готовность сделать прививку сразу после того, как вакцина будет создана.

Немного больше французов - 38% - готовы пройти прививки от обычного сезонного гриппа, хотя он и не является таким токсичным, как грипп штамма A/(H1N1). В целом, готовы сделать прививку против обычного сезонного гриппа и гриппа A/(H1N1) 25% опрошенных, не делать прививки против ни одного из видов гриппа – 54%. При этом, 52% респондентов считают, что вакцина против нового гриппа A/(H1N1) будет иметь значительные риски для здоровья человека.