В Киевской области незаконно перерабатывали морскую рыбу

Сотрудниками СБУ разоблачена и пресечена противоправная схема поставок, переработки и сбыта на территории Киевского региона недоброкачественной рыбы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ СБ Украины в г.Киеве и Киевской области, совместно с представителями ветеринарной медицины и милиции, санитарно-эпидемиологической службы оперативники ГУ СБ Украины в г.Киеве и Киевской области разоблачили подпольный оптовый склад на одном из хладокомбинатов в Киево-Святошинском районе Киевской области и предотвратили появление в торговой сети столичного региона некачественной продукции.

Свыше 7 тысяч килограмм контрабандной морской рыбы неизвестного происхождения завезли в Киев из Одессы. Автомобиль ЗИЛ, который доставил груз пеленгаса и судака в складские помещения, задержали возле проходной хладокомбината.

Получить недоброкачественный товар без соответствующих документов и ветеринарных сертификатов качества должно было одно из киевских обществ с ограниченной ответственностью, которое специализируется на оптовой торговле. В антисанитарных условиях недоброкачественную промышленную рыбу коммерсанты пытались переработать в консервы. Непосредственно с производства опасная продукция реализовывалась частным предпринимателям, которые сбывали ее на территории Волынской оптово-розничной базы и привокзальных рынках столицы.

О выявленных нарушениях санитарно-гигиенических норм при переработке рыбной продукции управлением ветеринарной медицины и СЭС Киево-Святошинского района составлены соответствующие предписания и акты. Недоброкачественная рыба изъята и утилизирована.