Во Львове состоялся кулинарный конкурс среди незрячих «Галицкая хозяйка», организатором которого выступила Львовская территориальная первичная организация Украинского общества слепых. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Участие в конкурсе приняло 25 участников (члены УТОС), которые соревновались в двух номинациях. В номинации "салаты" победила Надежда ПЕТРУШЕВА, а в номинации "выпечка" победила Татьяна КОСТЫРКО.

Жюри состояло, преимущественно, из мужчин. Одним из них был работник отдела социальных программ управления социальной защиты Львовского городского совета Виктор СТЕПАНЮК. По его словам, конкурс прошел удачно, поскольку было представлено очень много вкусных и красиво оформленных блюд, вкус которых передавал любовь и мастерство, вложенные при их приготовлении незрячими хозяйками.