Пневмония – главная причина смертности детей в мире

Пневмония является одной из форм острой респираторной инфекции, воздействующей на легкие. Легкие состоят из мелких мешочков, называемых альвеолами, которые при дыхании у здорового человека наполняются воздухом. При пневмонии альвеолы заполняются гноем и жидкостью, что делает дыхание болезненным и ограничивает поступление кислорода. Пневмония является важнейшей отдельно взятой причиной смертности детей во всем мире. Ежегодно она уносит жизни примерно 1,8 миллионов детей в возрасте до пяти лет. На ее долю приходится 20% всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет во всем мире. Ежегодно в мире регистрируется около 155 миллионов случаев заболевания пневмонией у детей. Пневмония распространена повсеместно, но дети и семьи страдают от этой болезни в наибольшей степени в Южной Азии и африканских странах, расположенных к югу от пустыни Сахара. Пневмонию можно предупредить с помощью простых мер, она поддается лечению простыми недорогостоящими препаратами при надлежащем уходе.

Причины

Пневмония вызывается целым рядом возбудителей инфекции, включая вирусы, бактерии и грибки.

К числу наиболее распространенных относятся:

· Streptococcus pneumonia – наиболее распространенная причина бактериальной пневмонии у детей; · Haemophilus influenzae type b (Hib) – вторая по частоте причина бактериальной пневмонии; · Pneumocystis jiroveci (PJP) – грибок, являющийся одной из основных причин пневмонии у детей в возрасте до шести месяцев с ВИЧ/СПИДом и причиной, как минимум, одной четверти всех случаев смерти среди ВИЧ-инфицированных детей грудного возраста. Передача инфекцииСуществует несколько путей распространения пневмонии. Вирусы и бактерии, которые обычно присутствуют в носе или горле ребенка, могут инфицировать легкие при их вдыхании. Они могут также распространяться воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Кроме того, пневмония может передаваться через кровь, особенно во время родов или сразу после них. Необходимо проведение дополнительных исследований для изучения различных патогенных микроорганизмов, вызывающих пневмонию, и путей их передачи, так как это имеет важнейшее значение для лечения и профилактики.

Симптомы

Симптомы вирусной и бактериальной пневмонии схожи. Однако симптомы вирусной пневмонии могут быть более разнообразными, чем симптомы бактериальной пневмонии.

К симптомам пневмонии относятся:

· учащенное или затрудненное дыхание

· кашель

· высокая температура

· озноб · потеря аппетита

· свистящее дыхание (чаще при вирусных инфекциях).

При усилении тяжести заболевания у детей может происходить втяжение нижней части грудной клетки - грудная клетка при вдохе втягивается (у здорового человека при вдохе грудная клетка расширяется). Грудные дети могут быть неспособны принимать пищу или питье, у них могут наблюдаться также потеря сознания, гипотермия и судороги.

Факторы риска

Хотя большинство здоровых детей способны справиться с инфекцией с помощью защитных сил собственного организма, дети с нарушением иммунной системы подвергаются большему риску развития пневмонии. Иммунная система ребенка может быть ослаблена недостаточным или неправильным питанием. Это касается особенно детей грудного возраста, не получающих исключительно грудное вскармливание. Предшествующие заболевания, такие как симптоматические ВИЧ-инфекции и корь, также повышают риск заболевания пневмонией у детей.

Восприимчивость ребенка к пневмонии также увеличивается под воздействием следующих экологических факторов:

· проживание в перенаселенных жилищах;

· загрязнение воздуха внутри помещений, вызванное приготовлением пищи и использованием биотоплива (например, дерево или навоз) для отопления;

· курение родителей.

Лечение

Пневмонию можно излечить антибиотиками. Они обычно назначаются в медицинском центре или больнице, но в подавляющем большинстве случаев пневмонию у детей можно эффективно лечить в домашних условиях. Госпитализация рекомендуется в отношении детей в возрасте до двух месяцев, а также в очень тяжелых случаях.

Профилактика

Предупреждение пневмонии у детей является одним из основных компонентов стратегии сокращения детской смертности. Иммунизация против Hib, пневмококка, кори и коклюша является наиболее эффективным способом профилактики пневмонии.

Важное значение для повышения защитных сил организма ребенка имеет адекватное питание, начиная с исключительно грудного вскармливания в течение первых шести месяцев жизни. Оно также эффективно для предупреждения пневмонии и сокращения продолжительности болезни.

Борьба с такими экологическими факторами, как загрязнение воздуха внутри помещений (например, путем использования доступных по цене экологически чистых кухонных плит), и создание условий для соблюдения правил гигиены в перенаселенных жилищах также снижает число детей, страдающих пневмонией. Для снижения риска заболевания пневмонией ВИЧ-инфицированным детям ежедневно дается антибиотик котримоксазол.

Экономические издержки

Данные научных исследований показывают, что с помощью профилактики и правильного лечения пневмонии ежегодно можно сохранить жизни одного миллиона детей. Только правильное лечение может предотвратить 600 000 случаев смерти. Стоимость лечения всех детей, страдающих пневмонией во всем мире, составляет около 600 миллионов долларов США. На лечение пневмонии в Южной Азии и странах Африки к югу от пустыни Сахара - на долю которых приходится 85% случаев смерти - требуется треть этой суммы - около 200 млн. долларов США. Цена лечения включает стоимость самих антибиотиков, а также затраты на повышение квалификации работников здравоохранения, что способствует укреплению всей системы здравоохранения.

Основные факты

· Пневмония является главной причиной смертности детей во всем мире.

· Пневмония уносит жизни примерно 1,8 миллионов детей ежегодно - больше, чем СПИД, малярия и корь вместе взятые.

· Пневмонию могут вызывать вирусы, бактерии и грибки.

· Пневмонию можно предупредить с помощью иммунизации, адекватного питания и устранения экологических факторов.

· Пневмонию можно лечить антибиотиками, однако менее 20% детей с пневмонией получают необходимые им антибиотики.

Действия ВОЗ

В 2007 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ приняли Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней (GAPP). Его целью является ускорение темпов борьбы с пневмонией в условиях принятия комплексных мер, направленных на выживание детей.

ВОЗ также содействует развитию деятельности в следующих областях:

· иммунизация;

· руководство по ведению больных пневмонией;

· грудное вскармливание;

· снижение загрязненности воздуха в помещениях;

· профилактический прием антибиотиков ВИЧ-инфицированными детьми.

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