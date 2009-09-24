В рамках проекта ЕС по здравоохранению создан интернет-блог

В рамках проекта Европейского Союза «Содействия реформе вторичной медицинской помощи в Украине» создан тематический интернет-блог.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейской комиссии в Украине, целью создания интернет-блога является привлечение населения к обсуждению вопросов, которые касаются реформирования системы здравоохранения в Украине. Новый блог станет мощным информационным ресурсом и позволит его посетителям обсуждать различные вопросы, касающиеся текущего состояния и дальнейшего развития системы здравоохранения.

Блог по адресу: www.zdravblog.com.ua будет содержать отдельный раздел, где можно будет прочитать объяснения и комментарии специалистов к каждой из предложенных к обсуждению тем. Все комментарии посетителей блога будут изучаться и анализироваться экспертами проекта. На основе такого анализа проект представит Министерству здравоохранения свои рекомендации по улучшению эффективности работы с общественностью.

Первая тема, которая выносится на обсуждение, “Как вы считаете, эффективно или неэффективно используются налоги, которые вы платите, для финансирования государственной системы медицинского обслуживания? Если неэффективно, то что вы считаете нужно сделать для повышения использование ресурсов?”

Проект Европейского Союза «Содействия реформе вторичной медицинской помощи в Украине» заключается в поддержке мероприятий правительства, в частности Министерства здравоохранения, по созданию эффективной и доступной системы здравоохранения в Украине.