Кто рискует заразиться вирусным гепатитом?

Вирусные гепатиты - заболевание печени, в последнее время является сложной проблемой для всего мира. Только от последствий гепатита В ежегодно умирает около миллиона людей. В целом же гепатитов известно семь - А, В, C, D, E, F, G. Совсем недавно появились данные о новом вирусе - TTV. Но у ученых есть основания считать, что если открыть всех возбудителей вирусного гепатита, то для их названий может не хватить букв алфавита.

БОЛЕЗНЬ ГРЯЗНЫХ РУК

Заболевание Боткина. Так привыкли называть гепатит А, жертвами которого чаще всего становятся дети в школах и дошкольных учреждениях. Часто болезнь привозят из южных курортов после летнего отдыха. Восприимчивость к ней достаточно высока. Достаточно кому-то заболеть, почти всегда заболевают те, кто близко с ним контактировал.

Типичный гепатит А начинается с кратковременного (2-3 дня) повышения температуры (38-39 градусов) без катаральных явлений. А поскольку при этом часто возникает боль в глазах, то симптомы нередко путают с гриппом. Печень, собственно, и не болит, но часто увеличенная, нередко увеличивается и селезенка. Темнеет моча, а позже может появиться желтуха.

Лечиться придется 3-4 недели в стационаре. Этот гепатит, к счастью, редко переходит в хронический, а его клинические симптомы настолько явные, что поставить диагноз - не проблема. Но сами больные, приняв повышение температуры за грипп, впоследствии считают себя здоровым и к врачу не обращаются, а заболевание между тем прогрессирует. Кроме того, гепатит А - проблема гигиеническая, и, безусловно, провериться на наличие вируса должны все члены семьи больного.

... И ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

Загрязненная вода может стать источником заражения гепатитом Е. Этот вирус открыли сравнительно недавно, но уже успели зарегистрировать несколько эпидемических вспышек в Средней Азии, Пакистане, Индии. А несколько лет назад - и в Луганской области.

За клинической картиной этот гепатит напоминает гепатит А, но чаще наблюдается боль в животе, чешется кожа.

Наиболее опасный гепатит Е для беременных, потому что вызывает у них так называемый геморрагический синдром (носовые и маточные кровотечения), отеки. К сожалению, каждая четвертая беременная женщина, которая заболела на гепатит Е, погибает.

Единственная радость - этот гепатит, так же, как и гепатит А, редко переходит в хронический.

Диагноз вирусного гепатита ставится на основе клинических симптомов и подтверждается лабораторными исследованиями. В моче обнаруживают желчные пигменты, в крови иногда повышенный уровень билирубина и всегда повышенную активность аламинамиотрансферазы. Энтеральные (желудочно-кишечные) гепатиты имеют выраженную клиническую картину, а поэтому редко нуждаются в лабораторных дообследованиях. Значительно опаснее являются гепатиты парентеральные (те, которые передаются через кровь, половым путем и от матери к ребенку).

"ДАМОКЛОВ МЕЧ" НАРКОМАНА

Самым распространенным является гепатит В. Миллионы больных и инфицированных живут, не зная о своей болезни. А как узнаешь, если от момента заражения к появлению признаков заболевания может пройти от 2 до 6 месяцев? Начинается все из общей слабости. Возможны диспептичные проявления (пронос), часто боль в суставах, что приводит больного к терапевту или травматологу. Темнеет моча. Увеличиваются печень и селезенка. Температура повышается реже, чем при гепатите А, но желтуха начинается позже и длится дольше. Опасность гепатита В в том, что в 7-10 процентов больных он перейдет в хроническую форму. В среднем у 2 процентов больных развивается цирроз печени, реже - первичная гепатокарцинома.

Заразиться такой неприятностью чрезвычайно легко - достаточно быть частым пациентом врача, "сексуальным активистом", который не заботится об индивидуальной защите, еще проще - инъекционным наркоманом. Последние составляют огромную по масштабах группу риска. Заразиться гепатитом В могут также те, кто часто контактирует с кровью за профессией или через болезнь - часто жертвами вируса становятся пациенты отделений гемодиализа, больные гемофилией, медперсонал.

ГЕПАТИТ С - "НЕЖНЫЙ УБИЙЦА"

Гепатит С занимает особенное место в галерее гепатитов. Лишь в 1989 году к него научились определять антитела и выяснилось, что уже сегодня в мире живет около 500 миллионов его носителей. Гепатит С часто имеет безжелтушный ход, часто его вообще не замечают, но в 80 процентах случаев он переходит в хронический гепатит, а затем резко развивается в цирроз печени и карциному. За это коварство он и получил свое название - "нежный убийца". Клиницисты с опасением ожидают, что в ближайшие 10-20 лет нынешние носители этого вируса превратятся в целую армию тяжело больных людей.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА, ПРЕЗЕРВАТИВ И ПРИВИВКА, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Гепатиты В и С могут передаваться половым путем. Поэтому, если один из партнеров инфицирован или больной, презерватив обязателен. Постарайтесь, чтобы даже капля крови носителя вируса не попала на поврежденную поверхность вашего тела. И, конечно, предметы личной гигиены не должны быть общими. Вирусы В и реже С могут передаваться вертикальным путем - от матери к ребенку. Для беременной женщины в случае ее инфицирования нелегким становится выбор - прервать беременность или оставить. Для предотвращения гепатита В у малышей используют вакцины. Прививки проводят сразу после рождения, через месяц и через 6 месяцев.

Прививка полезна и взрослым - подросткам, членам семей, где есть больные или вирусоносители, а также медработникам, которые постоянно рискуют заразиться. Вакцину от "убийцы" - вируса гепатита С пока приготовить не удалось, очень он изменчив.

ЛЕЧИТЬСЯ ПРИДЕТСЯ ДОЛГО

К лечению стоит подойти серьезно - "стационарно".

Диета суровая с исключением острого, жирного, жареного. Рекомендуют мясо нежирных сортов, печеные яблоки, кефир, сыр. Цитрусовые употреблять не стоит, а вот яблочный сок и всевозможные компоты, морс - чем больше, тем лучше.

При неусложненных формах бывает достаточно десенсибилизовальной терапии. Если есть выраженная интоксикация, назначают дезинтоксикационную терапию, нередко применяют ентеросорбенты, в тяжелых случаях - гормональные препараты.

Часто, особенно в случае гепатита С (из-за его способности к хронизации) назначают препараты интерферона, которые препятствуют размножению вируса. Такое лечение длительно - от полгода до года. После выписки из стационара еще год придется побыть на контроле участкового терапевта или инфекциониста, чтобы предотвратить переход заболевания в хроническую форму.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Большая угроза в данном случае - употребление наркотиков. И вообще там, где есть шприц, есть и опасность заражения.

Распространенным путем заражения гепатитами является половой. В частности большому риску подвергаются гомосексуалисты, люди с беспорядочными сексуальными связями.

Возбудитель гепатита может передаться человеку даже во время лечения зубов у стоматолога. Безукоризненная чистота инструментария должна быть гарантированной.

Во всех случаях жизни пользуйтесь только одноразовыми шприцами.

Кто уже болел гепатитом, должен обследоваться у врача-гепатолога - заболевание могло перейти в скрытую хроническую форму. Лучше таким образом подстраховаться, чем потом месяцами лечиться.

Прежде всего придерживайтесь здорового образа жизни. А именно: не злоупотребляйте алкоголем - опасным врагом печени, не курите, не употребляйте наркотиков.

Сбалансировано питайтесь, чтобы не допустить накопления холестерина, жиров, избыточной массы тела.

Избегайте стрессов.

Не переохлаждайте организм.

Не переутомляйтесь.

Дважды в год обследуйтесь у врача, чтобы предотвратить заболевание.

ГЕПАТИТ МОГУТ ОБУСЛОВИТЬ ЛЕКАРСТВА

В последнее время значительное распространение получили гепатиты, вызванные лекарственными препаратами. Ежемесячно в свободную продажу поступают новые малоизвестные импортные лекарства. Люди, насмотревшись красивых реклам, покупают их - и... По данным зарубежной медицинской статистики, частота врачебных гепатитов - от 1 до 28 процентов всех побочных влияний лекарств.

Опаснейшими для печени являются некоторые противотуберкулезные препараты. Вероятность развития врачебных гепатитов растет на 4-5-ом месяце употребления их. Могут составлять риск и лекарства, которые применяются в лечении заболеваний щитообразной железы: некоторые из них вызывают псевдохирургические формы врачебных гепатитов. Опасность кроется в том, что при таких формах больному вырезают желчный пузырь, а нужно было бы лишь прекратить употреблять препарат.

Осторожно следует относиться и к употреблению некоторых антибактериальных, гормональных и противоопухолевых препаратов, которые применяются в лечении заболеваний предстательной железы.

Рискуют заболеть на гепатит и мужчины, которые употребляют анаболичные стероидные гормоны.

Опасными являются также и противогрибковые препараты, которые сейчас активно рекламируются. Если вы нуждаетесь в них, то лучше проконсультируйтесь предварительно с врачом: он подберет менее токсичные.

Когда противогрибковые препараты принимают в виде таблеток, их токсичное влияние на печень резко растет.

Виктория Гончаренко

