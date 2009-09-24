В Кременчуге с пищевым отравлением госпитализируют студентов

В Кременчуге Полтавской области вслед за школьниками с пищевым отравлением начали госпитализировать студентов.

Об этом УНИАН сообщили в Главного управления МЧС Украины в Полтавской области.

По его данным, 23 сентября в медицинское учреждение обратились за помощью три студентки из Кременчугского педагогического училища с ориентировочным диагнозом пищевая токсикоинфекция. В настоящее время одна студентка госпитализирована в инфекционное отделение 4-й городской больницы, остальные студентки находятся на амбулаторном лечении.

По решению штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций создано эпидемиологическую группу по расследованию данного случая, работает три группы медработников, работников отдела образования и СЭС.

Вместе с тем в МЧС сообщили, что 24 сентября с диагностического отделения детской больницы Кременчуга выписано 5 из 33 детей, которые были госпитализированы с дизентерией.

Как сообщалось, 16 сентября в детскую больницу Кременчуга Полтавской области были госпитализированы первые 20 учеников школы-гимназии №6.

По словам главного врача городской детской больницы Юрия ПОПЕНКО, причина заболевания учеников - дизентерия.

В настоящее время в стационаре детской больницы лечатся 33 ребенка.

Дети почувствовали сильное недомогание после посещения столовой в гимназии.

Прокуратура Кременчуга Полтавской области возбудила уголовное дело по факту заболевания школьников.