Завтра в Украине - дожди

25 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Ночью в карпатском регионе, днем в южных и большинстве центральных и восточных областей местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 16-21°; в южной части ночью 11-16°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 16-21°. По г. Киеву температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

24 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 18-20°, в Днепре возле Киева 18°.