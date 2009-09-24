Прокуратура Киева выявила в детских санаториях нарушения
«Соляные пещеры» - незаконны
В одиннадцати санаториях Киевского городского детского Санаторно-курортного медицинского объединения эксплуатируются оздоровительные комплексы «Соляная пещера», которые не прошли государственную регистрацию в Минздраве и не внесены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения.
Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, свидетельствуют результаты прокурорской проверки.
Указанные галокамеры были закуплены Главным управлением здравоохранения КГГА в 2007 году, и в ноябре-декабре того же года доставлены в одиннадцать детских санаториев.
Чтобы не допустить лечения детей оборудованием, которое не прошло соответствующих медицинских испытаний, 19 сентября прокуратура столицы внесла предписание Главному управлению здравоохранения КГГА. Этим предписанием запрещено использование лечебно-оздоровительного комплекса «Соляная пещера» до проведения его государственной регистрации.