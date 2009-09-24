Прокуратура Киева выявила в детских санаториях нарушения

В одиннадцати санаториях Киевского городского детского Санаторно-курортного медицинского объединения эксплуатируются оздоровительные комплексы «Соляная пещера», которые не прошли государственную регистрацию в Минздраве и не внесены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, свидетельствуют результаты прокурорской проверки.

Указанные галокамеры были закуплены Главным управлением здравоохранения КГГА в 2007 году, и в ноябре-декабре того же года доставлены в одиннадцать детских санаториев.

Чтобы не допустить лечения детей оборудованием, которое не прошло соответствующих медицинских испытаний, 19 сентября прокуратура столицы внесла предписание Главному управлению здравоохранения КГГА. Этим предписанием запрещено использование лечебно-оздоровительного комплекса «Соляная пещера» до проведения его государственной регистрации.