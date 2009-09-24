Когда ПЭТ-технологии будут доступны простым украинцам?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству здравоохранения Украины разработать программу доступа граждан к ПЭТ-технологиям по ранней диагностике онкологических заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня журналистам после завершения посещения Всеукраинского центра радиохирургии.

«Доступность должна быть в каждом регионе, и я уверен, что в течение двух лет будет создана сеть таких возможностей в регионах», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, в настоящее время в Верховной Раде на рассмотрении находится государственная целевая программа «Онкология», рассчитанная на период до 2016 года. «В этой программе мы заложили до 6 млрд. грн., включая стоимость обследования в таких центрах», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в настоящее время возводится два центра с применением ПЭТ-технологий для раннего выявления онкологических заболеваний – в Святошинском районе Киева на базе Киевской городской онкологической больницы и на базе клинической больницы «Феофания».

ПЭТ-технологии (позитронно-эмиссионная томография) являются перспективными направлениями медицины, которые наиболее активно применяются в онкологической медицине.