Хмельнитчина: дети отравились испарениями ртути

23 сентября В Хмельницкой области, в поселке Ярмолинцы, в общеобразовательной школе №1, в кабинете физики, во время лабораторного занятия с учениками 7-го класса разбился лабораторный термометр, вследствие чего на пол разлились 5 граммов ртути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вещество пытались собрать самостоятельно с помощью пылесоса, чем спровоцировали распыление паров ртути по помещению. В время урока с 9-класниками они начали жаловаться на ухудшение самочувствия. В связи с чем бригадой скорой медицинской помощи 20 детей были немедленно доставлены в центральную райбольницу, из которых после обследования госпитализированы пятеро учеников. Подразделением МЧС проведена демеркуризация помещения и взяты пробы воздуха, предельно допустимая концентрация паров ртути не превышена.

Районной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение о временной приостановке учебного процесса в школе до 29 сентября. По состоянию на 7.00 утра 24 сентября состояние детей удовлетворительное. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС и облСЭС.