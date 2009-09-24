Чем полезна калина?

Калина сбивает температуру. Плоды калины богаты эфирными маслами — они оказывают потогонный эффект, что полезно при всех состояниях, сопровождающихся повышенной температурой.

Уменьшает кровоточивость. Благодаря содержащимся в калине кумаринам, ее плоды уменьшают кровоточивость. Поэтому будут полезны при кровотечениях — геморроидальных, кишечных, маточных, при обильных месячных.

Успокаивает. Содержит валерияновые кислоты (те же, что и в валерьянке), благодаря которым оказывает выраженное успокаивающее действие. Поэтому калина полезна при раздражительности и бессоннице.

Как употреблять? Плоды собираем после первых заморозков (только тогда из них исчезает горечь и они становятся съедобными), из них готовим настой: залейте 10 г плодов 200 мл кипятка, дайте настояться 40 мин. Пейте по 1/3 стакана 3 раза в день.

Классический рецепт народной медицины для профилактики и лечения простуд — калина с медом: ягоды нужно обдать кипятком, затем протереть через дуршлаг. Полученную массу смешать с медом в пропорции один литр массы на один литр меда. Лекарство готово только через неделю, поэтому его лучше заготовить заранее, принимать по 1 ст. л. натощак.

Противопоказания: нельзя людям, склонным к тромбообразованию, пониженному давлению, с повышенной свертываемостью крови, а также беременным.

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