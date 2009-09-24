Безопасен ли мобильный для мозга?

Кандидат технических наук Роман Павлович полгода назад доказал, что главное орудие ГАИ «Визир» несовершенно и присваивает автомобилю чужую скорость. С тех пор в Украине водители выиграли не один суд. В этот раз, исследуя медоборудование, ученый понял, что энцефалограмма мозга человека во время разговора по мобильному как две капли воды похожа на ту, которую прибор фиксирует у больного с опухолью мозга.

О своеобразном действии электромагнитных полей мобильного во время разговора узнал случайно. «Мы занимались разработкой нового портативного энцефалографа. Во время съема энцефалограммы сотрудник поднес к уху телефон. Когда присмотрелись, увидели изменения на экране», — рассказывает Роман Павлович. Не поверив своим глазам, ученые повторили эксперименты: энцефалограмма изменялась как у взрослых, так и у детей. Ученые говорят, что нельзя утверждать на основе их исследований, будто мобильный способствует образованию опухоли мозга. «Это не обязательно рак, опухоли могут быть разной природы, но их проявление на энцефалограмме похоже на то, что происходит под воздействием мобильного. Дальше должны заниматься институты», — говорит Павлович.

Ученые ХНУРЭ, услышав о результатах, назвали это ерундой. По их мнению, мобильный действует на людей меньше, чем телевизор и солнце. «У нас разработана модель головы человека, математическая и физическая, мы изучали влияние мобильной станции. Мобилка — это 5% всего, что на нас влияет», — считает завкафедрой телекоммуникационных систем Владимир Поповский.

Оксана Ермоленко

segodnya.ua