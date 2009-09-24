Для Всеукраинского центра радиохирургии необходимо 135 млн грн
Чтобы завершить строительство
Для завершения строительства Всеукраинского центра радиохирургии, который возводится на территории клинической больницы «Феофания», необходимо 135 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Госуправделами Игорь ТАРАСЮК сегодня журналистам в Киеве.
«Сроки завершения зависят от того, насколько правительство выделит деньги на завершение строительства. Необходимо 135 млн. и тогда в этом году мы сможем сдать в эксплуатацию ПЭТ-центр», - сказал И.ТАРАСЮК.
По его словам, создание ПЭТ-центра является одним из этапов создания Всеукраинского центра радиохирургии. Начальник Госуправделами уточнил, что реорганизация клиники «Феофания» разделена на несколько этапов. На первом этапе предполагается создание ПЭТ-центра для ранней диагностики онкологических заболеваний, на втором этапе – создание базы для лечения, и на третьем этапе – реабилитации после тяжелых заболеваний.
И.ТАРАСЮК уточнил, что после введения в эксплуатацию Всеукраинского центра радиохирургии доступ к его услугам на первом этапе получат 25% граждан, не прикрепленных к клинике «Феофания». «Мы начали этот процесс и хотим расширить эту возможность по приему пациентов, не прикрепленных к этой клинике до 95%», - добавил он.
В настоящее время клиническая больница «Феофания» находится в сфере управления Государственного управления делами.
Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена посетить Всеукраинский центр радиохирургии.