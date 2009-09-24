В России закрывают школы из-за гриппа A/H1N1

В поселке Мурмаши Кольского района Мурманской области РФ из-за гриппа A/H1N1 закрыли на карантин школу. Одному из учеников поставлен предварительный диагноз грипп A/H1N1, еще 16 учеников под подозрением.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО передает РИА «Новости».

"Школа (в Мурмашах) с 23 сентября закрыта на карантин, и до полного выяснения обстоятельств, подтверждения диагноза и проведения других мероприятий занятия там не будут проводиться", - сказал главный государственный санитарный врач РФ.

Всего в школе обучаются 484 ребенка.

Г.ОНИЩЕНКО сообщил, что заболевшим оказался ученик третьего "А" класса, который с 25 августа по 6 сентября отдыхал в Турции с отцом.

"По возвращении ребенок был допущен участковым педиатром к занятиям в школе с 8 сентября вопреки требованиям по карантинизации", - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

По его словам, полученные после проверки данные говорят о том, что в школе медицинские осмотры перед началом занятий не проводились.

Г.ОНИЩЕНКО отметил, что закрытие школы на карантин - это результат "безответственного отношения к нашим предписаниям со стороны руководства школы и медицинских работников, а также попустительства со стороны областного управления здравоохранения и бесконтрольности санитарных властей".

"Это первый случай, когда были прямо проигнорированы наши рекомендации по отношению к детям, возвращающимся из неблагополучных по гриппу стран, что привело к такому результату", - сказал он.

Роспотребнадзор намерен передать материалы проверок в местную прокуратуру.

Число заболевших гриппом A/H1N1 в мире превысило 308 тысяч человек, а число летальных исходов от него приближается к 4,2 тысячи случаев, сообщила 22 сентября пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на данные региональных бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По официальным данным на 21 сентября, в России зафиксирован 381 случай нового гриппа. По-прежнему среди заболевших преобладают лица, вернувшиеся после отдыха или учебы из-за границы. Единственный якобы летальный случай гриппа A/H1N1, по заявлению Роспотребнадзора и Минздравсоцразвития, не подтвердился.