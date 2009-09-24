Подарите ребенку надежду на жизнь!

Помогите собрать средства на лечение полуторагодовалого Артема Усенко из Малина!

У маленького Артема Усенко – опухоль головного мозга. Благодаря помощи неравнодушных людей, мальчика прооперировали в Москве. Артем начал возвращаться к жизни. Но уже за неделю опухоль стала опять расти. К тому же, у Артема обнаружили менингит. Мальчик нуждается в последующем лечении в Москве. Но для этого нужны еще 70 000 гривен! И собрать их необходимо в течение недели, иначе лечение прекратится!!! Родители Артема обращаются ко всем людям о помощи в лечении их маленького сына! Даже наименьший взнос даст Артему надежду на выздоровление!

Если 1000 людей перечислят всего по 70 гривен, Артема можно будет спасти!

Телефон бабушки мальчика, Надежды Усенко: 096 877 19 67