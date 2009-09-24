Грудное вскармливание улучшает ум малыша

Младенцы, получающие грудное молоко, вырастут более умными, чем новорожденные, которым давали сухое детское питание. Благодаря содержанию незаменимой жирной кислоты в грудном молоке под названием докозагексаеновая кислота в мозге с детства совершенствуются когнитивные способности. Исследование проводилось среди 229 малышей, половину которых на первых месяцах жизни кормили грудью, а другая половина получала различные питательные смеси. Когда детям исполнилось 9 месяцев, неврологи проанализировали уровень их познавательного развития. Малыши, которые питались материнским молоком, обладали лучшими умственными навыками.

Педиатры говорят, что грудное молоко очень важно для физического и умственного развития ребёнка. По словам медиков, грудное вскармливание до года и после года оказывает благотворное влияние на когнитивную работу развивающегося мозга, что в дальнейшем помогает детям развивать более высокий уровень интеллекта, быстрее справляться с решением задач и обогащать свой лексический запас. Исследование проводилось учёными Университета Техаса /США/ и Memorial University /Канада/.

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