Секрет 115-летнего буддийского долгожителя
10:09, 24 сентября 2009Страна
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Мало ест, мало говорит, не врёт
Старейшим человеком на планете признан буддийский монах, которому исполнилось 115 лет.
По словам монаха, который родился в 19 веке, пережить бурный 20 век ему помогло то, что он мало ест, мало говорит и при этом никогда не врет.
Во время трапезы монах пьет не больше девяти глотков и не добавляет в еду ни перец, ни соль. Правда, он не может отказаться от десерта из сладкого риса, передает Эхо Москвы.
Среди женщин самой пожилой в мире считается японка Кама Тинен, которой 114 лет.
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