Секрет 115-летнего буддийского долгожителя

Старейшим человеком на планете признан буддийский монах, которому исполнилось 115 лет.

По словам монаха, который родился в 19 веке, пережить бурный 20 век ему помогло то, что он мало ест, мало говорит и при этом никогда не врет.

Во время трапезы монах пьет не больше девяти глотков и не добавляет в еду ни перец, ни соль. Правда, он не может отказаться от десерта из сладкого риса, передает Эхо Москвы.

Среди женщин самой пожилой в мире считается японка Кама Тинен, которой 114 лет.

focus.ua