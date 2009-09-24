Фармацевтический бизнес начал войну против Госинспекции?

В Украине проводится массированная информационная кампания по дискредитации Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств, как структуры, мешающей проникновению на рынок Украины фальсифицированных и некачественных лекарственных средств.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Госинспекции по поводу пикетирования Кабинета министров Украины представителями фармацевтического бизнеса.

Главная цель организованного фармбизнесом пикетирования, отмечается в документе, – сформировать общественное мнение, что специалисты Гослекинспекции якобы «занимаются созданием преград для осуществления предпринимательской деятельности субъектами фармацевтического рынка, а создание Гослекинспекции как таковое якобы и привело к резкому скачку цен на лекарства».

”Эти обвинения не соответствуют действительности и являются неподтвержденными голословными заявлениями. Инспекция функционирует на законных основаниях, а ее деятельность регламентируется семью Законами Украины и 17-ю постановлениями Кабинета министров Украины”, - подчеркивается в заявлении.

Несмотря на кризис, отмечают в Госинспекции, в Украине растет количество открытых аптечных заведений, которое с избытком перекрывает количество закрытых аптек. А постоянные обвинения, что именно этот орган провоцирует стремительный рост цен, не выдерживают никакой критики. Ведь известно, что около 80% рынка лекарственных средств в ценовом выражении составляют импортные препараты, цена на которые корректируется в соответствии с курсом американского доллара.

Впервые за годы независимости Украины, говорится в документе, была создана действенная система мониторинга цен на все лекарственные средства, подлежащие государственной регуляции. Получены результаты мониторинга около 2 тыс. имеющихся на рынке торговых наименований. Благодаря этому Гослекинспекция владеет информацией о ценовой ситуации на фармацевтическом рынке и может оперативно реагировать на те или иные изменения.

В ведомстве разработана система срочного уведомления территориальных государственных инспекций по контролю качества лекарственных средств о выданных предписаниях по ограничению и запрещению оборота лекарственных средств, которые в свою очередь рассылают их субъектам ведения хозяйства. Тем субъектам, которые не имеют электронной почты, сообщается о срочных предписаниях по телефону и с помощью факсовой связи.

За период деятельности Гослекинспекции значительно улучшилось качество инспекционных проверок и возросла их эффективность. В заведениях ЛПЗ в два раза больше выявлено нарушений, а в аптечных заведениях и их структурных подразделениях – более чем на 45%.

Кроме того, дано распоряжений и предписаний в заведениях ЛПЗ больше в 3 раза, а в аптечных заведениях – больше на 74%. На 30% больше направлено соответствующих сообщений правоохранительным органам и органам исполнительной власти. В три раза больше взыскано штрафов.

Такого кардинального улучшения показателей эффективности, отмечается в заявлении, удалось достичь благодаря правильным структурным изменениям и управленческим решениям в системе государственного контроля качества лекарств.

Гослекинспекцией подготовлен проект постановления КМУ, которым предусматривается утверждение Порядка государственной регистрации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, что значительно уменьшит возможность установления необоснованно завышенных цен субъектами рынка.

Одной из важных мер дальнейшего реформирования системы государственного контроля качества лекарств является внедрение Государственной информационной базы оборота лекарственных средств и медицинской продукции, без наличия которой невозможно противодействовать факторам, формирующим теневой фармацевтический рынок в Украине.

“На сегодня отечественная система государственного контроля качества лекарств лучшая на просторах СНГ. Продолжение реформ будет способствовать приближению деятельности субъектов ведения хозяйства и системы государственного контроля в целом в к европейским стандартам”, - убеждены в Гослекинспекции.