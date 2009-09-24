Бедные едят больше сладкого

Чем беднее человек, тем больше он потребляет сладкого, выяснили американские ученые. К такому выводы исследователи пришли, получив данные о питании более чем 30 тысяч американцев, передает zdr.ru.

«Среднестатистический американец превышает дневную норму сахара на 15%, если же его финансовое положение оставляет желать лучшего, потребление сахара превышает норму в несколько раз», - говорят ученые.

По их мнению, с помощью сладкого бедные люди «заедают» стресс.

focus.ua