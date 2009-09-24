Травы для женского здоровья

Практически каждую женщину не миновала участь познакомиться с женскими проблемами, связанными с заболеванием женской половой системы. Однако не все знают, как с помощью трав (по научному – при помощи фитотерапии) можно поправить здоровье не только в сфере гинекологии, но попутно еще и наладить свою сексуальную жизнь.

К сожалению, у многих женщин наблюдаются нарушения в менструальном цикле. Под нормальным подразумевается цикл, когда месячные должны наступать через двадцать восемь дней и длиться три-четыре дня. Если цикл меньше этого срока, то советуем вам принимать настой из травы пастушьей сумки и травы смолевки.

Берется по одной столовой ложке каждой травы на триста миллилитров кипятка. Настаивается средство один час и пьется в течение дня равными порциями. Принимать его надо в течение пяти дней, плюс еще столько же дней, насколько у вас меньше цикл положенных 28-ми дней. Пьют настой те дни, когда нет месячных. При обильной менструации хорошо помогает чай из листьев лесной земляники. Собирают листья, засушивают их, потом заваривают чай из расчета одна столовая ложка листьев на один литр кипятка. Пьют в течение всего дня.

Земляничный чай так же укрепляет всю мочеполовую систему, его можно пить длительное время, не опасаясь побочных действий.

У женщин с нерегулярными месячными чаще, чем у других, бывает молочница (кандиоз). Бороться с инфекцией нам поможет настой из трав: одна чайная ложка пастушьей сумки, одна чайная ложка спорыньи, один стакан кипятка. Настаивать тридцать минут, выпить за три приема в течение дня. Этот травяной настой принимают во время менструации.

Есть такие травы, в которых содержатся биологически активные вещества. Они и «подскажут» мозгу женщины, что она, не смотря на возраст, должна чувствовать себя молодой и красивой. Эти растительные гормоны помогут поддержать половой статус женщины, они мягко и ненавязчиво влияют на процесс секреции гормонов во всем организме, заставляя женщину почувствовать себя женщиной. Лучший эффект дает сбор из трав ясменника пахучего, чернобыльника и сон–травы. Настой готовят так: по две чайных ложки сон–травы и ясменника, шесть чайных ложек чернобыльника заливают полулитром остуженной до восьмидесяти градусов кипяченной воды и пьют в течение дня равными порциями за полчаса до еды.

Часто у женщин бывают боли внизу живота. Поможет избавиться от болей и недомоганий, а так же от предменструального синдрома плакун–трава. Две столовых ложки травы заливают 300 мл слегка остуженной воды. Настаивают и пьют в течение дня, независимо от приемов пищи.

Лечить травами можно так же миому матки. Нужно смешать по одной столовой ложке крапивы двудомной, листьев малины, буквицы лекарственной, по одной чайной ложке листьев тысячелистника, шалфея, цветков бузины черной. Одним литром кипящей воды заливаем эту смесь из трав, настаиваем полтора часа. Процеживаем, добавляем немного меда и пьем по 2/3 стакана три раза в день перед едой и перед сном. Этот настой так же можно использовать для спринцевания. Лечимся месяц, затем делаем на такое же время перерыв и повторяем курс.

Лекарственные растения помогают нам в трудную минуту, часто заменяя нам лекарства.

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