Чем рискуют кофеманы

Много претензий кофе предъявляют врачи-неврологи. Они утверждают, что у заядлых любителей, привыкших регулярно повышать работоспособность с помощью кофе, развивается привыкание и зависимость, ведь содержащийся в напитке кофеин – классический психомоторный стимулятор. Его воздействие на организм подобно наркотикам амфетамину и кокаину, хотя и значительно слабее. В результате привыкания кофеману требуются все большие и большие дозы кофе, так как без ставшего привычным допинга они чувствуют себя вялыми и сонливыми, раздражаются по пустякам. Через какое-то время у таких людей развивается истощение нервной системы, а лишение кофе вызывает у них абстинентную реакцию, как при отказе от алкоголя. Еще одна опасность кофе, а точнее, содержащегося в нем кофеина, – он выводит из организма необходимый для нормальной работы сердца, нервной и пищеварительной систем витамин В1 (тиамин). Чтобы восполнить его дефицит, кофеманы должны налегать на фасоль, горох, шпинат и хлеб из муки грубого помола либо принимать аптечный препарат, лучше всего фосфотиамин. Злоупотребление (более трех-четырех чашек в день) кофе опасно и для женщин в период менопаузы. Обладая мочегонным свойством, кофе вымывает из крови кальций, делая кости пористыми и хрупкими. Чтобы за любовь к кофе не пришлось расплачиваться остеопорозом, врачи советуют пить кофе с молоком.

Не жалуют кофе и гастроэнтерологи. Кофеин увеличивает выделение желудочного сока и усиливает перистальтику кишечника, а из-за этого пища продвигается по желудочно-кишечному тракту слишком быстро, не успевая полностью перевариться, начинает бродить и загнивать. Чтобы этого не произошло, кофе можно выпить не менее чем за час или через час после еды.

Неоднозначно относятся к кофе и кардиологи. Чтобы обеспечить тонизирующий эффект за счет кофе, организму приходится увеличивать потребление кислорода, а это большая нагрузка на сердечную мышцу. Те, кто злоупотребляет кофе, плохо переносят жару. Под воздействием кофеина усиливается распад гликогена, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Кофе повинен и в такой напасти современного человека, как высокий уровень холестерина. Правда, кофеин тут ни при чем. Все дело в особых веществах кофестроле и кофеоле, которые повышают содержание холестерина. Но эта проблема решается просто. Варите кофе не на плите, а в кофеварке «эспрессо», тогда все вредные вещества останутся на фильтре. Безопасен с этой точки зрения и растворимый кофе.

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