Во Львове студент-медик устроил в квартире нарколабораторию

Во Львове работники милиции разоблачили подпольную лабораторию по изготовлению синтетического наркотика – первинтина, которую устроил в частной квартире во львовской многоэтажке бывший студент-медик.

Об этом сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВДУ во Львовской области.

Лаборатория по изготовлению синтетического наркотика была обустроена в квартире бывшего студента-медика, а медицинское образование позволяло ему без проблем изготовлять наркотик в домашних условиях. Во время обыска квартиры работники милиции обнаружили и изъяли лабораторную посуду, ингредиенты и специальные принадлежности для изготовления первинтина, - отмечается в сообщении.

Работники правоохранительных органов констатируют повышение в последнее время популярности синтетических наркотиков, среди которых и первинтин, или «винт», который относится к классу метамфетаминов и является одним из самых грязных уличных наркотиков.

«Этот препарат действует на человека как стимулятор. Человек чувствует возбуждение, приток сил, исчезает сонливость. Преимущественно, данный препарат употребляют молодые люди, а распространяют его, обычно, на дискотеках», - рассказал УНИАН главный эксперт НИКЭЦ при ГУ МВД Украины во Львовской области Василий ГОЛОВКО.

Кроме того, как информирует ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области, 22 сентября работники милиции Львовской области обнаружили и изъяли из помещения гаража, который арендовал 20-летний львовянин, устройство для употребления и изготовления наркотических веществ. Таким способом, молодой человек обустроил в гараже наркопритон.