В России снижаются аптечные цены на лекарства

Росздравнадзор подвел итоги мониторинга цен на лекарственные средства в аптеках и медицинских учреждениях России. По данным федеральной службы, в течение августа цены на лекарства в аптеках снизились в среднем на 0,38 процента. При этом цены на медикаменты в госпитальном сегменте возросли в среднем на 0,19 процента.

Как отмечается в пресс-релизе Росздравнадзора, наибольшее снижение цен зафиксировано в Южном, Дальневосточном и Приволжском округах РФ. Цены на лекарства в аптеках там снизились, соответственно, на 1,26, 1,17 и 1,12 процента. При этом в Центральном федеральном округе лекарства в аптеках подорожали на 4,03 процента.

Величина торговой надбавки в российских аптеках составила в среднем 25,94 процента (месяцем ранее – 26,27 процента).

Цены на лекарства, закупаемые медицинскими учреждениями РФ, за прошлый месяц возросли в среднем на 0,19 процента. Наибольшее повышение цен – на 1,8 процента - отмечено в Северо-Западном федеральном округе, наиболее значительное снижение цен на госпитальные препараты – на 2,26 процента - зафиксировано в Сибирском федеральном округе.

Кроме того, по данным Росздравнадзора, подавляющее большинство аптек во всех субъектах РФ не обеспечивают установленный законом ассортиментный минимум лекарственных средств.

По словам главы Росздравнадзора Николая Юргеля, последние данные говорят о стабилизации цен на лекарства в России. Вместе с тем, по предварительным данным Росздравнадзора, в медицинских учреждениях и аптеках наблюдается недостаток лекарств для профилактики и лечения гриппа. Окончательная оценка данных по этому вопросу и мероприятия по ликвидации дефицита будут обсуждаться на селекторном совещании руководства ведомства с участием представителей регионов РФ.

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