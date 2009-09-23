Погода в Украине на завтра

24 сентября на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь днем в Карпатах и в Закарпатье местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, днем 23-28°, в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 18-23°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 9-14°, днем 18-23°. По г. Киеву температура ночью 11-13° тепла, днем 21-23°.

23 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 17-21°, в Днепре возле Киева 18°.