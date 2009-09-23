Рак будут выявлять по анализу крови

Анализы крови могут заменить эндоскопические исследования (гастроскопию и колоноскопию) при поиске злокачественных новообразований желудка и кишечника, сообщает Iol.co.za. Два соответствующих доклада были представлены на онкологическом конгрессе ECCO-ESMO в Берлине.

Группа исследователей под руководством Ульрики Штайн (Ulrike Stein) из берлинского Центра молекулярной медицины и клинической больницы Шарите разработала тест, основанных на обнаружении в крови пациента гена S100A4, который связан с колоректальным раком и злокачественными опухолями желудка, а также определяет вероятность метастазирования этих опухолей.

Исследование проводилось на 185 пациентах с раком толстой кишки, 190 пациентах с раком прямой кишки и 91 пациенте с раком желудка. В контрольной группе был 51 человек.

Вторая работа была подготовлена Джустом Луаджи (Joost Louwagie) в бельгийской биотехнологической компании OncoMethylome. Изучались образцы крови 193 пациентов, которых оперировали в связи с колоректальным раком и 688 человек, прошедших колоноскопию, в которых выявляли наличие генов SYNE1 и FOXE1, также связанных с раком кишечника.

Колоректальный рак поражает каждого семнадцатого человека в развитых странах. Смертность от этого вида опухолей в значительной степени зависит от времени их обнаружения.

Для проведения эндоскопических исследований требуется дорогое оборудование и высококвалифицированный персонал. В сравнении с ними, исследования крови, забор которой может производиться медсестрой, а исследования — проводиться централизованно, значительно выгоднее. Кроме того, анализ крови значительно удобнее и безопаснее для пациента.

medportal.ru