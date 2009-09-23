Как избавиться от храпа?

Обычно громкий храп не представляет серьёзной угрозы здоровью, однако может затруднять дыхательные процессы во время сна, ухудшать качество сна как храпуна, так и тех, кто спит рядом.

Храп возникает, когда в состоянии глубокого сна язык и мягкие ткани горла и нёба расслабляются, а провисающие внутренние ткани попадают в дыхательные пути. При вдыхании и выдыхании воздуха расслабленные ткани мягкого нёба начинают вибрировать, а в результате проявляются и звуки храпа. Продолжительный храп может вызвать условие под названием апноэ сна, которое приводит к остановке дыхания во время сна. Специалисты клиники Мейо /США/ составили список руководящих советов, как наиболее эффективно избежать ночного храпа.

По словам медиков, чаще всего храпят люди с лишним весом из-за сужения дыхательных путей, поэтому первое правило в борьбе с храпом – похудеть. Во-вторых, следует избегать алкоголя, поскольку приём спиртных напитков способствует чрезмерному расслаблению мышц горла во время сна. Заложенность носа также приводит к храпу, поэтому при такой проблеме надо пользоваться специальными аэрозолями для облегчения дыхания, говорят врачи. Терапевты обращают внимание и на положение тела во время засыпания: если вы всё время спите на спине, повышается вероятность провисания языка и сужения дыхательных путей. Для действенной борьбы с храпом также важно отказаться от курения: доказано, что курильщики храпят чаще по причине развитых проблем с дыханием.

Медики утверждают, что к хирургическим процедурам для предотвращения храпа следует прибегать только в крайних случаях, поскольку подобные операции чреваты осложнениями, и, как правило, только в 50% случаев после хирургии храп исчезает насовсем.

ami-tass.ru