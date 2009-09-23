В Китае начали массово делать прививки от гриппа A/H1N1

В понедельник, 21 сентября, в Китае началась кампания по вакцинации населения против гриппа A/H1N1.

Первым прививку сделали министру здравоохранения Чэнь Чжу. Затем привили китайских школьников, которые будут принимать участие в торжественном марше по случаю 60-летия КНР.

Когда очередь дойдет до простых жителей Поднебесной, пока не сообщается.

Об успешном завершении клинических испытаний вакцины КНР объявила 15 августа. Препарат был испытан на 1614 добровольцах в возрасте от трех лет. У всех пациентов появилась иммунная реакция, а в их крови были обнаружены антитела, способные противостоять вирусу гриппа A/H1N1.

Как стало известно, препарат разработан корпорацией SINOVAC. По словам представителя фармацевтической компании, ее вакцина против гриппа A/H1N1 стала первой в мире, которая прошла клинические испытания.

Медики рассчитывают до начала октября этого года привить всех представителей групп риска.

Объем производства вакцины планируется довести до 360 миллионов доз в год.

Всего на борьбу с распространением нового гриппа центральные власти страны постановили выделить 5 миллиардов юаней ($725 миллионов).

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