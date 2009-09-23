Детям без проблем продают алкоголь и сигареты

Прокуратура Киева заявляет о значительных нарушениях субъектами хозяйствования установленных правил продажи алкогольных и табачных изделий несовершеннолетним и настаивает на необходимости усилить ответственность за продажу им алкогольных напитков и сигарет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, совместные проверки органов прокуратуры и криминальной милиции по делам детей, проведенные по поручению прокурора столицы Евгения БЛАЖИВСКОГО, засвидетельствовали, что предприниматели позорно продолжают обогащаться за счет здоровья детей.

Только в течение двух дней сентября было зафиксировано 23 случая реализации алкогольных напитков и табачных изделий детям. В общей сложности с начала года правоохранительными органами Киева выявлено свыше 400 фактов продажи несовершеннолетним алкоголя и сигарет, виновные привлечены к административной ответственности. Однако размер соответствующего штрафа, составляющий сегодня 19 грн., не сдерживает предпринимателей от нарушения требований законодательства.

Также вызывает большую обеспокоенность тот факт, что магазины и киоски размещаются в непосредственной близости от учебных заведений, хотя решением Киевского городского совета от 25 декабря 2008 года определено, что такие объекты должны быть расположены не менее, чем в 100 метрах от учебного заведения.

Например, в Деснянском районе, по ул.Закревского, 35-Б, в 10 метрах от школы №238 выявлен МАФ, в котором продавали алкогольные напитки и сигареты. В том же районе выявлено еще семь таких киосков возле школ, в Подольском – три, в Голосеевском – два, в Святошинском и Шевченковском – по одному. Кроме того, проверкой выявлено три факта торговли алкогольными изделиями без соответствующей лицензии.

А по улице Бальзака, 44 «наливайка» работала возле детской площадки. Узнав об этом из сообщения СМИ, прокуратура столицы немедленно организовала проверку, по результатам которой в Государственную налоговую администрацию в г. Киеве внесен протест с требованием отменить лицензию, выданную владельцу торговой точки с нарушением требований законодательства.

Только в прошлом году, отмечают правоохранители, в столице подростки в состоянии опьянения совершили 110 преступлений. Прокуратура города настаивает на необходимости усилить ответственность за продажу им алкогольных напитков и сигарет и с этой целью готовит документы реагирования и письмо в Генеральную прокуратуру Украины с предложением поставить перед субъектами законодательной инициативы вопрос о внесении изменений в соответствующие нормативно-правовые акты.

Вместе с тем прокуратура столицы поручила Криминальной милиции по делам детей активизировать работу по выявлению нарушений в порядке продажи алкоголя и табачных изделий и привлекать виновных к ответственности.