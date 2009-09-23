Признаки внематочной беременности
11:30, 23 сентября 2009Страна
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Диагностируется тяжело
В последнее время специалисты гинекологи регистрируют всё больше случаев внематочной беременности.
К основным симптомам внематочной беременности можно отнести:
- Тошноту
- Кровянистые выделения из влагалища (полости матки) темно-красного или даже коричневого цвета. Выделения могут быть непостоянными.
- Острые, сильные тазовые боли (боли в тазу, боли внизу живота).
- Боли в молочных железах (боли в груди).
- Необходимо отметить, что последняя менструация может наступить в срок по циклу, но протекать не так как обычно, она может быть не полной или «скудной».
Если внематочная беременность не была выявлена в срок, то могут возникнуть следующие уже поздний симптомы внематочной беременности:
- Резкий, сильный болевой шок и коллапс, которые могут возникнуть из-за разрыва матки (маточной трубы) и впоследствии из-за обильного кровотечения в брюшную полость и полость малого таза.
Очень опасно доводить внематочную беременность до такой стадии, это может привести в ряде случаев к удалению матки или даже к летальному исходу. Необходимо при первичных (первых) признаках внематочной беременности незамедлительно обратиться к врачу гинекологу.
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