Признаки внематочной беременности

11:30, 23 сентября 2009
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Диагностируется тяжело

В последнее время специалисты гинекологи регистрируют всё больше случаев внематочной беременности. 

К основным симптомам внематочной беременности можно отнести:

  • Тошноту
  • Кровянистые выделения из влагалища (полости матки) темно-красного или даже коричневого цвета. Выделения могут быть непостоянными.
  • Острые, сильные тазовые боли (боли в тазу, боли внизу живота).
  • Боли в молочных железах (боли в груди).
  • Необходимо отметить, что последняя менструация может наступить в срок по циклу, но протекать не так как обычно, она может быть не полной или «скудной».

Если внематочная беременность не была выявлена в срок, то могут возникнуть следующие уже поздний симптомы внематочной беременности:

  • Резкий, сильный болевой шок и коллапс, которые могут возникнуть из-за разрыва матки (маточной трубы) и впоследствии из-за обильного кровотечения в брюшную полость и полость малого таза.

Очень опасно доводить внематочную беременность до такой стадии, это может привести в ряде случаев к удалению матки или даже к летальному исходу. Необходимо при первичных (первых) признаках внематочной беременности незамедлительно обратиться к врачу гинекологу.

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