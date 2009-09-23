С ожогами госпитализированы 6 пострадавших от пожара на рынке

В Днепропетровске шесть человек госпитализированы в результате пожара на рынке «Славянский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам начальник Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области Виктор БУТКОВСКИЙ.

По его совам, пострадавшие получили ожоги. Это продавцы рынка, которые пытались спасти свой товар.

В.БУТКОВСКИЙ отметил, что причина пожара на рынке пока не установлена. Согласно предварительным данным, это могло быть возгорание.

Он также сообщил, что к тушению пожара привлечено 22 единицы техники, свыше 300 спасателей.

Милиция обратилась к населению города с просьбой сообщить, кто из близких и родственников работников рынка «Славянский» долгое время не выходит на телефонную связь.

Как сообщал УНИАН, вещевой рынок «Славянский», пожар на котором начался сегодня около 16-и часов, сгорел полностью.

Пожару присвоен 5-й ранг – самый сложный и опаснейший ранг пожара.

Подразделениями МЧС удалось локализовать огонь только на территории рынка «Славянский», который занимает площадь свыше 12 тыс. квадратных метров. Локализация пожара в данном случае важна, поскольку рынок находится в плотной застройке города возле жилых домов и автозаправочной станции.