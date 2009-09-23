Как из "совы" превратиться в "жаворонка"

Если вы сова и вполне довольны собой, незачем что-то менять. А если нет? Для многих переход от убежденной совы к жаворонку стал просто находкой, и вот почему:

1. Утренние ритуалы. Рано утром у вас есть время на то, чтобы поприветствовать новый день и поблагодарить за все, что у вас есть. Настройтесь на хорошее. Вам повезло, у вас есть бесценный дар человеческой жизни, и негоже тратить его попусту. Пользуйтесь всеми средствами, чтобы развить себя, откройте свое сердце людям, не говорите плохого.

2. Отличное начало. Встать пораньше и сделать все спокойно - гораздо лучше, чем проспать, вскочить, едва проснувшись, везде опоздать и приехать на работу злым на весь белый свет.

3. Тишина. Никаких орущих и плачущих детей, футбольных мячей, машин, телевизора. Ранее утро - самое тихое и спокойное время суток, просто блаженство.

4. Рассвет. Люди, которые поздно встают, упускают рассвет - один из красивейших даров природы. Кому не нравится смотреть, как синее полночное небо светлеет, яркие тона начинают просачиваться в небо, и все окрашено в невероятные цвета? Можно делать пробежку в это время, наслаждаясь прекрасным видом и тишиной.

4. Завтрак. Вставайте раньше, и у вас будет достаточно времени для самого главного приема пищи. Вы будете отлично чувствовать себя и вам не придется перекусывать чем попало на работе.

6. Занятия. Конечно, заниматься спортом можно и в течение дня, и после работы, это приносит не меньше удовольствия. Однако утром вашим упражнениям не помешают другие дела, у вас появится больше шансов делать это регулярно.

7. Продуктивность. Утро для многих - самое продуктивное время суток. Если переделать все дела утром, пока ничто не отвлекает, вечер будет свободным.

8. Планирование. Именно утром, прежде чем вы начнете делать свои дела, лучше всего подумать о своих целях и о том, что нужно сделать сегодня - и, конечно, начать делать это.

9. Поездка на работу. Чем раньше вы выйдете с утра, тем легче и приятнее будет ехать на работу, пока нет пробок. Или поезжайте на велосипеде.

10. Встречи. Утренние встречи лучше всего удаются, если вы рано встаете. Опоздание может обидеть человека, а если приедете раньше времени, вы обяжете его этим. К тому же, у вас будет время на подготовку.

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