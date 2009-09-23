В чем ценность облепихи?

Облепиха укрепляет весь организм. Так как шиповник — чемпион по содержанию витамина С, то облепиха — чемпион среди растений по содержанию витаминов А и Е. Также в ней в достаточном количестве есть и другие нужные витамины — С, группа В, Р, а также 15 микроэлементов. Благодаря этим запасам она считается одним из самых полезных лекарственных растений в мире. Общий эффект — плоды облепихи препятствуют старению, укрепляют иммунитет, прекращают воспаления, заживляют раны.

Как употреблять? Максимум полезностей можно получить, приготовив облепиховое масло. Для этого соберите спелые плоды, дайте им высохнуть. Затем измельчите их и залейте равным по объему количеством растительного масла, тщательно перемешайте и выдержите сутки в нагретой духовке или на водяной бане при температуре не выше 60 °С. После этого отожмите смесь через капроновый мешочек, а полученное масло смешайте с новой порцией размельченных сухих плодов и повторите всю процедуру сначала. Самое высокое качество облепихового масла получается после трехразового повторения операции. Принимайте масло внутрь по 1 ч. л. 2—3 раза в день за 30—40 минут до еды.

Противопоказания: холецистит, панкреатит, мочекаменная болезнь, вызванная камнями-уратами.

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