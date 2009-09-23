Восточные рецепты красоты

Главный принцип восточных spa — больше природных компонентов в косметике. Многие из них всегда под рукой, и для их применения вовсе не нужно ехать в далекую Азию.

Рисовая мука

великолепно очищает кожу, мягко шлифуя, избавляя от старых клеток, выравнивая рельеф и цвет. Кстати, этот китайский пилинг при желании можно заменить арабским: помассировать кожу кофейной гущей и смыть теплой водой. Потрясающий эффект вы получите в обоих случаях.

Сладкий миндаль

Масло из него способствует обновлению клеток, питает сухую и увядающую кожу. Без каких-либо добавок оно может служить прекрасным средством для снятия макияжа с глаз.

Кокосовое масло

защищает сухие поврежденные волосы, делая их крепкими и здоровыми. Но главный его козырь в том, что оно закрепляет цвет окрашенных прядей, придавая им блеск. Просто нанесите масло по всей длине волос, оставьте на 30–60 минут, а затем вымойте шампунем.

Куркума

дезинфицирует и устраняет воспалительные высыпания на коже. Пасту из куркумы (молотый корешок + вода или лимонный сок) следует точечно нанести на прыщики. Можно также смазать ею порезы, ранки и ссадины — они быстрее заживут, и кожа засияет здоровьем.

Хна

укрепляет не только волосы, но и ломкие слоящиеся ногти. Чтобы сделать их гладкими и блестящими, одну столовую ложку бесцветной хны растворите в стакане теплой воды и подержите в ней кончики пальцев 10–15 минут.

natali.ua