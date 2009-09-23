Ложь определяют по почерку

Израильские ученые обнаружили, что почерк человека меняется, когда он лжет. Это исследование открывает путь к разработке новых детекторов лжи, потенциально более точных, чем основанные на мимике, жестикуляции, движении глаз и физиологических показателях, сообщает PhysOrg.

Ученые из Университета Хайфы предложили 34 добровольцам написать по два абзаца, один из которых содержит описание реального события из их жизни, а другой – придуманную историю. Для письма использовалась система ComPET, состоящая из компьютерного планшета, беспроводного электронного пера с датчиком силы нажима и программы для анализа введенного текста.

Сравнение абзацев показало, что при написании придуманного текста добровольцы сильнее нажимали на перо, делали более длинные росчерки и писали более крупными буквами, чем в "правдивых" абзацах. Скорость письма не менялась. Эти различия были неуловимы глазом, однако легко выявлялись при компьютерной обработке.

По мнению исследователей Гила Лурии (Gil Luria) и Сары Розенблюм (Sara Rosenblum), такие изменения почерка при письменном изложении ложной информации обусловлены более напряженной работой мозга, придумывающего ее.

Профессор психологии из Хартфордширского университета Ричард Уайзмэн (Richard Wiseman) назвал результаты исследования многообещающими, однако отметил, что их необходимо подтвердить в более масштабных экспериментах.

medportal.ru