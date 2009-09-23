Впервые робот удалил раковую опухоль

Впервые в Аргентине была проведена операция по удалению раковой опухоли кишечника с помощью робота-манипулятора. 68-летняя пациентка была прооперирована в минувшую пятницу и уже в понедельник была выписана и отправилась домой. Через пару недель она сможет вернуться к своему привычному ритму жизни.

Как пояснил журналистам директор отделения роботохирургии Родольфо Ортега, основные преимущества использования робота-манипулятора пациент почувствует в постоперационный период: так время восстановления после такого вмешательства в пять раз меньше, чем после традиционной хирургии. Пациент меньше страдает от боли и кроме того значительно снижается риск хирургических инфекций. Сама операция длилась четыре с половиной часа, так же как и обычная, однако при использовании робота не требуется переливания, поскольку кровопотери значительно ниже.

Робот-манипулятор, известный под именем "Да Винчи", был создан американскими учеными в 2001 году. Однако в Аргентине его начали использовать лишь с 2008 года. И до настоящего времени он участвовал в операциях по удалению доброкачественных опухолей, применялся для лечения рака простаты и рака матки. На следующую неделю уже запланировано три операции по удалению раковой опухоли ободочной кишки.

Рак ободочной кишки является третьей причиной смертности от злокачественных опухолей в южноамериканской стране - после рака легких и рака груди.

ami-tass.ru