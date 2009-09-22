В Украину идёт грипп

В Украине наступает период сезонного гриппа, сообщила первый заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, она отметила, что к сезонному гриппу, который, обычно, начинает активно работать в это время, добавился и пандемичный грипп, или грипп А/Н1N1.

«Мир несколько лет шел к пандемии гриппа. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию во всем мире, в частности и в Украине", - сказала Л.МУХАРСКАЯ.

В то же время она призвала не бояться понятия “пандемия”. “Часто вспоминают пандемии гриппа прошлого века, в которых погибли до 50 миллионов человек. Но мы живем в 21 веке, с совершенно другим уровнем медицины. Мы можем в полной мере себя защитить. В Украине уже проведены все адекватные мероприятия”, – заверила Л.МУХАРСКАЯ.

По ее словам, для предотвращения распространения пандемичного гриппа в Украине ведется работа в двух направлениях.

“Во-первых, мы ведем мониторинг циркуляции возбудителя, который может попасть в Украину вместе с людьми, мигрирующими и пересекающими наши границы. Ежедневно 100 тысяч людей выезжают или приезжают в Украину. Второе, мы должны подготовиться внутри страны. Правительство уже подготовило план, рассчитанный на три уровня безопасности. Сегодня мы находимся на первом уровне, когда в стране фиксируются единичные случаи. Рассчитаны действия в случае, если будут наблюдаться локальные вспышки гриппа, и если будет эпидемическая ситуация, то она будет объявлена по всей Украине. Наши лечебные учреждения готовятся к этому, определены резервные лечебные учреждения”, – отметила Л.МУХАРСКАЯ.

В свою очередь директор Украинского центра гриппа Александр ГРИНЕВИЧ сообщил, что в этом году в Украине ожидают вирус гриппа “Брисбен”. “Этот грипп спрогнозировала ВОЗ еще весной этого года. Однако его особенностью является то, что он налагается на пандемичный грипп “Калифорния”. Мы его тоже ожидаем”, – сказал А.ГРИНЕВИЧ.

По его словам, подъем заболеваемости гриппом может наблюдаться в конце сентября-начале октября. “Это наши прогнозы по анализу прошлых лет. Однако наложение пандемичного гриппа может преподнести в этом году свои сюрпризы. Поэтому прогнозы могут измениться”, – отметил А.ГРИНЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области за неделю 13-20 сентября число больных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) возросло на 31,1%, но осталось более низким эпидемического порога на 53,8%. По данным областной санитарно-эпидемиологической станции, за неделю заболели ОРВИ 13 тыс. 583 жителя области.

«Эти цифры вписываются в тенденцию сезонного роста заболеваемости», - сказали в облСЭС, указав, что при вирусологических исследованиях наличие вирусов гриппа у больных не отмечается.