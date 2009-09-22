Число заболевших ОРВИ в Донецкой области выросло на 30%

В Донецкой области за минувшую неделю число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросло на 31,1%, но осталось ниже эпидемического порога на 53,8%.

Как сообщили УНИАН в областной санитарно-эпидемиологической станции, за неделю заболели ОРВИ 13 тыс. 583 жителя области.

«Эти цифры укладываются в тенденцию сезонного роста заболеваемости», - сказали в облСЭС, указав, что при вирусологических исследованиях наличие вирусов гриппа у заболевших не отмечается.

В облСЭС добавили, что с начала нового школьного года отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди детей 7-14 лет. В то же время эпидпорог для данной возрастной группы в целом по области также не превышен.

В облСЭС акцентировали, что с мая 2009 года в Донецкой области в пунктах пропуска через государственную границу проводится тщательное выявление больных гриппом или подозрительных на заболевание лиц. Еженедельно границы Донецкой области пересекают более 13 тыс. лиц из стран, где регистрируются случаи гриппа А(Н1N1). В результате на сегодня больных и подозрительных на заболевание за весь период наблюдения не выявлено.

В облСЭС также напомнили, что октябре-ноябре текущего года в области планируется проведение прививок против сезонного гриппа группам медицинского и эпидемического риска за счет местных бюджетов, средств предприятий и собственных средств.