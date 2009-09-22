В Киеве изъяли свыше 8 т некачественной пищевой продукции

Ветеринарная милиция с начала сентября изъяла в Киеве свыше 8 тысяч килограммов некачественной пищевой продукции.

Об этом УНИАН сообщил Департамент связей с общественностью МВД Украины.

Согласно сообщению, учитывая опасность для населения продукции животного происхождения сомнительного качества и с целью недопущения ее использования для изготовления мясных полуфабрикатов и блюд, Управлением ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мероприятий МВД Украины совместно с представителями государственной службы ветеринарной медицины, санэпидемстанции и органов прокуратуры с начала сентября проведены проверки субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере общественного питания на территории города Киева.

В общей сложности за это время было проверено 73 объекта. Как следствие - к административной ответственности привлечены 56 человек, на нарушителей наложено штрафов на сумму 11,6 тыс. грн. (по признакам ст.107 КУАП – 49 граждан, по признакам ст.160 КУАП - 7 граждан). Также вынесено семь предписаний.

Значительное внимание во время проверок было уделено субъектам предпринимательской деятельности, которые занимаются снабжением продуктов питания в общеобразовательные учебные заведения. В большинстве общеобразовательных школ, особенно в лицеях, гимназиях, услуги по питанию детей (как поставки продуктов, так и приготовление еды) предоставляются частными предпринимателями, которые выиграли соответствующие тендеры. При таких условиях директора учебных заведений не обеспечивают в полном объеме постоянный контроль за деятельностью таких предприятий.

В ряде школ снабжение продуктов питания осуществляется коммунальными предприятиями, а сами столовые подчинены директорам школ. В этом случае обеспечивается двойной контроль порядка поступления продуктов питания в школу – сначала на коммунальном предприятии во время получения продукции от поставщиков, а во второй раз – при ввозе в школу.

Однако, как засвидетельствовали проверки, на территории города Киева продолжают регистрироваться факты приобретения продуктов питания для потребностей общеобразовательных школ без соответствующих документов о качестве и безопасности. Кроме того, ослаблен контроль со стороны местных органов власти за деятельностью предприятий сети общественного питания (в том числе и временных сооружений по изготовлению мясных блюд), которые расположены неподалеку от общеобразовательных школ и других учебных заведений, или же непосредственно на их территории.

Согласно сообщению, значительное внимание уделялось и проверкам временных сооружений по изготовлению мясных блюд, в частности киосков по изготовлению курей-гриль и шаурмы. Всего проверено 23 объекта отмеченной категории. Изъято из обращения около 300 кг некачественной продукции животного происхождения.

Управление ветеринарной милиции продолжает проверки пунктов питания в учебных заведениях, в том числе и дошкольных, и в других населенных пунктах, а также осуществляет меры по ликвидации стихийной торговли на прилегающей к учебным заведениям территории.