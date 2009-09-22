Витамин К - панацея от большинства недуг

Врачи рекомендуют принимать достаточное количество витамина К, чтобы обезопасить своё здоровье от сердечно-сосудистых заболеваний, накопления солей кальция в артериях и почках и от ломкости костей, а также от рака. Медики Исследовательского института Окленда /США/ проанализировали материалы сотен статей, начиная с 1970 года, и сделали вывод, что витамин К играет важную роль для профилактической медицины и оптимального потребления витаминов и минералов.

Дефицит витамина К может вести за собой развитие таких хронических болезней, как сердечные расстройства, раковые опухоли и слабоумие, в том числе способствует процессам старения организма, утверждают клиницисты. Чтобы предостеречь вероятность таких хронических и потенциально смертельных условий, терапевты советуют принимать витамин К либо в виде поливитаминных добавок, либо с пищевыми продуктами. Основными источниками витамина К являются зелёные лиственные овощи /шпинат, цветная и брюссельская капуста/, пшеница, овёс и рожь.

Кроме того, витамин К необходим для свёртывания крови - около половины из 16 известных белков, отвечающих за этот процесс, зависят от концентраций вещества в организме. Другие белки, также зависящие от витамина К, отвечают за работу иммунной системы, артерий и состояние костной массы, объясняют учёные. Микроэлемент жизненно необходим для надлежащей защиты здоровья и поддержания правильного функционирования всего организма, но, по полученным результатам, многие люди не получают достаточное количество витамина К с питанием. Терапевты убеждают регулярно получать в рационе питания либо в форме витаминов более 100 микрограммов витамина К.

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